Monza, buone notizie dall'infermeria: Maric torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per il Monza, che si appresta ad affrontare le ultime due giornate della regular season di Serie B, che potrebbero regalare ai brianzoli la promozione diretta in Serie A. Come infatti riferisce il club, nella seduta di allenamento odierna, è rientrato in gruppo anche Mirko Maric, che va così a rimpolpare il reparto offensivo a disposizione di mister Christian Brocchi.