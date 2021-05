Monza, caso chiuso: a Salerno senza gli otto del Casinò

Il caso è chiuso. Il Monza ieri è partito per Salerno senza i calciatori che nei giorni scorsi si erano recati in Svizzera al Casinò di Lugano. Secondo quanto comunicato dal club, il Monza avrebbe anche potuto portare a Salerno e schierare gli otto tesserati, in quanto le ATS Brianza e Milano hanno disposto per loro l’isolamento attivo, ma alla fine il club, per motivi tecnici dovuti a deficit di preparazione atletica ha preferito lasciarli, visto che negli ultimi giorni non si sono allenati. Una decisione che ha anche evitato possibili diatribe con le autorità sanitarie campane, pronte a intervenire (come dichiarato dal sindaco di Salerno) se gli otto fossero arrivati a Salerno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.