Monza-Cittadella 0-0, le pagelle: Balotelli spreca, Dany Mota perpetuo. Adorni da applausi

Monza-Cittadella 0-0

MONZA

Di Gregorio 6 - Gara senza troppi intoppi per il portiere di casa. Qualche conclusione pericolosa dalla distanza, ma non si fa mai sorprendere. Gestisce bene anche le uscite sui corner avversari.

Donati 5,5 - In attacco si vede poco e nulla, la posizione di Donnarumma lo costringe a rimanere basso. Pochi rifornimenti in avanti, il reparto offensivo ne risente.

Bellusci 6,5 - Partita senza parecchi grattacapi per il centrale difensivo che gestisce e allontana i pochi pericoli che spiovono dalle sue parti. Nel finale si inventa una scivolata da manuale che interrompe l'azione di contropiede da parte degli ospiti.

Pirola 6 - Buon atteggiamento soprattutto sulle conclusioni dalla distanza, si muove bene anche in attacco. Poco pericoloso in questo match, ma può essere un’arma in più sui palloni inattivi.

Carlos Augusto 5,5 - Prima frazione giocata col freno a mano tirato, non si rende quasi mai pericoloso in fase di possesso. In difesa si limita a svolgere il compitino.

Frattesi 6 - Partita dai due volti per il centrocampista dei brianzoli: nella prima frazione perde un paio di palloni sanguinosi, nel secondo tempo recupera e scarica sugli attaccanti, creando un bel po' di pericoli.

Scozzarella 5,5 - Si piazza in cabina di regia, ma a parte il minimo sindacale non riesce quasi mai a incidere sul match. Nei momenti chiave deve cercare di alzare il ritmo. (Dal 65’ Barberis 5,5 - Prova a gestire il possesso, ma i ritmi continuano ad essere troppo bassi nonostante il cambio).

Barillà 6 - Meglio rispetto le ultime uscite, si muove parecchio tra le linee. Prova qualche inserimento, ma viene servito poco dai compagni. (Dal 65’ D’Errico 6 - Buon approccio al match, distribuisce diversi palloni che fanno ripartire la manovra).

Ricci 5 - Partita completamente da dimenticare per l’esterno biancorosso, si fa anticipare da Donnarumma con troppa semplicità. Sbaglia troppo, anche i palloni più semplici diventano un problema. (Dal 46’ D’Alessandro 5,5 - Brocchi lo manda in campo per dare un cambio di passo alla sfida, ma non riesce quasi mai a incidere sul match).

Balotelli 5 - Troppo nervoso, dopo il presunto tocco in area si estranea dalla partita. Nella ripresa ha una buonissima occasione da dentro l'area ma non la sfrutta, calcia sul fondo un bel suggerimento di D'Alessandro. (Dal 77’ Diaw s.v.).

Dany Mota 6,5 - Prova a suonare la carica con un tiro di prima intenzione, ma Maniero si oppone con un buon intervento. Qualche errore di troppo, ma alla voce generosità sul dizionario c'è il suo nome. Non si ferma praticamente mai, per stopparlo gli avversari usano qualsiasi mezzo.

CITTADELLA

Maniero 6,5 - Non subisce moltissimi tiri verso lo specchio della porta, attento sulla conclusione di Dany Mota nel primo tempo. Bene soprattutto in uscita, da sicurezza ai suoi.

Cassandro 6 - Come il collega di reparto affonda molto bene sulla corsia di competenza, copre bene in fase difensiva e tiene un cliente scomodo come Dany Mota. (Dall’85’ Ghiringhelli s.v.).

Frare 6,5 - Sempre attento sui palloni che capitano dalle sue parti, allontana qualsiasi traversone e chiude spesso su Balotelli e Dany Mota.

Adorni 7 - Partita praticamente perfetta, chiude su ogni pallone e concede davvero pochissimo all'attacco di casa. Tiene la linea e gestisce il reparto con esperienza e qualità.

Donnarumma 6,5 - Si propone spesso, Donati fa fatica a tenerlo. Passa con facilità sulla prima pressione, ma i cross in area non vengono sfruttati nel miglior modo dai compagni. (Dall’81’ Benedetti s.v.).

Proia 6 - Partita non semplice per il centrocampista dei veneti, ma l’impegno non manca: tanti palloni gestiti, ma nella ripresa cala anche per via dell’intensità del match. Commette qualche fallo di troppo nel finale di gara.

Iori 6,5 - Gestisce parecchi palloni in mezzo al campo, prova a scardinare la difesa brianzola con un paio di lanci oltre la linea. Quando gli capita l’occasione prova anche la conclusione dal limite. (Dall’81’ Gargiulo s.v.).

Branca 6 - Partita attenta senza concedere nulla, fa il suo senza mai strafare. Nel finale si piazza davanti la difesa e imposta il gioco.

Baldini 5,5 - Non dà moltissimi punti di riferimento e in alcune occasioni prova a rendersi pericoloso, ma con scarsi risultati. (Dal 73’ Tavernelli 6 - Non riesce a cambiare la sfida, gioca pochissimi palloni e rimane spesso dietro le maglie della difesa di Brocchi).

Beretta 6 - Tanto sacrificio, pressa e rincorre chiunque. Trova anche il gol, ma la rete viene annullata per una posizione irregolare. Nessuno però sa benissimo di quanti millimetri. (Dal 73’ D’Urso 6 - Si muove tra le linee per cercare di dare maggiore prevedibilità, ma lo servono pochissimo).

Ogunseye 6 - Pericoloso in un paio di occasioni, dopo qualche errore prova a giocare più per la squadra. Un paio di buone giocate, non molla mai e lotta fino al termine della sfida.