Monza, Frattesi al 90': "Se andiamo in serie A piango un giorno intero. Oggi gran gara"

Davide Frattesi, centrocampista del Monza, è intervenuto al termine del match contro il Lecce ai microfoni di DAZN: "Mi è rimasto l’urlo in gola appena ho saputo del gol di Tutino al 96’, ma mancano ancora due partite. La Salernitana se la giocherà con tutte le sue forze. Oggi abbiamo fatto una delle migliori prestazioni, potevamo anche fare il 10 ma loro sono un'ottima squadra. La serie A? Per me sarebbe una grande gioia. Se dovesse succedere sparirò per un giorno intero a piangere. Barberis? Gli darò due schiaffi per il gol. Andrea ha avuto un brutto periodo ma ne è uscito bene e sono super contento per lui".