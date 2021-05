Monza, Galliani non molla: anche per i dipendenti maglie con la scritta Crediamoci

vedi letture

Al via alle 20:45 la sfida tra Monza e Cittadella, semifinale di ritorno playoff, che i veneti in posizione favorita, forti del 3-0 dell'andata.

Al Monza serve quindi l'impresa, ma l'Ad Adriano Galliani è fiducioso, e ha caricato l'ambiente già da martedì, quando per tutta Monzello sono apparsi, su suo volere, dei fogli di carta intestata con la scritta "Crediamoci", affissi poi anche nel bus della squadra; e oggi, anche sulle maglie per i dipendenti.