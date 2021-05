Monza, la corsa per la A finisce ai playoff: Galliani a Monzello per salutare la squadra

vedi letture

Come riferisce il sito ufficiale del club, "Il giorno dopo la vittoria sul Cittadella, che per un solo gol non ha portato il Monza in finale playoff dopo aver chiuso il campionato di Serie B al terzo posto solitario, per la prima volta nella storia del club, Adriano Galliani ha fatto visita alla squadra a Monzello.

L'Amministratore Delegato biancorosso ha tenuto un discorso di fine stagione a giocatori e staff tecnico, prima che il gruppo si salutasse per l'inizio delle vacanze.

L'appuntamento a Monzello è per l'inizio della nuova stagione, per riprovare a centrare l'obiettivo con la stessa carica e lo stesso entusiasmo!".