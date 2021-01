Monza, Machin verso l'addio e il ritorno a Pescara. Il nodo da sciogliere è la formula

È destinata a concludersi dopo appena un anno l'avventura di José Machin al Monza. Il centrocampista offensivo sembra infatti destinato a tornare al Pescara dove si era messo in luce nella prima parte della passata stagione visto il poco spazio trovato nella squadra di Brocchi specialmente dopo il passaggio al 4-3-3. Il Monza vorrebbe però evitare una minusvalenza avendo pagato ben 4 milioni di euro l'equatoguineano, e per questo preferirebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Le parti, come riporta Tuttomonza.it, ne parleranno nei prossimi giorni.