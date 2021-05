Monza, ritorno al passato per Brocchi. Niente difesa a tre per andare all'assalto dell'impresa

Per ribaltare il 3-0 dell’andata contro il Cittadella il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha deciso di mandare in soffitta il 3-5-2 utilizzato nelle ultime cinque gare (tre vittorie e due sconfitte) e tornare al modulo che ha contrassegnato a lungo la stagione brianzola, ovvero il 4-3-3. Merito del recupero di Kevin-Prince Boateng, che negli ultimi tempi ha fatto la spola fra campo e tribuna, che affiancherà questa sera Mario Balotelli, al ritorno in campo da titolare dopo oltre due mesi (contro la Reggina il 13 marzo scorso) e Dany Mota, uno dei pochi punti fermi a prescindere dal modulo scelto.

Brocchi si affida così a due dei giocatori più talentuosi ed esperti della sua rosa e a un modulo offensivo come è giusto che sia vista l’impresa che è chiamato a compiere il Monza per conquistare l’accesso alla finale che vale la promozione in Serie A.