Monza, si cerca il colpo per l'attacco: contatti in corso per Roberto Insigne

vedi letture

Monza molto attivo sul mercato. Dopo aver chiuso per il ritorno in prestito di Pirola dall’Inter e l’arrivo di Mazzitelli per il centrocampo dal Sassuolo, il club brianzolo, stando a quanto riportato dai colleghi di SkySport in queste ore sta lavorando per Roberto Insigne, attaccante scuola Napoli oggi in forza al Benevento. Contatti in corso fra le parti.