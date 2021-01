Monza, si lavora alle uscite. In entrata sembra tutto fatto, ma con Galliani "mai dire mai"

vedi letture

Anastasio in difesa, Schiattarella a centrocampo e Federico Ricci in attacco. A cui va aggiunto Mario Balotelli tesserato a inizio dicembre. In entrata il Monza ha già fatto tutto quello che doveva fare e appare difficile possa esserci qualche altro movimento, nonostante le voci che vorrebbero il club interessato a Bruno Petkovic della Dinamo Zagabria per potenziare ulteriormente l'attacco, senza dimenticare la suggestione Papu Gomez dall'Atalanta. Con Galliani mai dire mai, ma al momento appare improbabile un altro innesto in un reparto già ampio dove ci sono almeno due giocatori per ruolo.

In uscita invece qualcosa potrebbe muoversi: Machin ha già salutato per tornare a Pescara, mentre per Franco Lepore le offerte non mancano – Ascoli, Cosenza, Lecce e Cremonese – con l'ultima parola che spetterà probabilmente al giocatore. Anche Pirola appare destinato a lasciare i biancorossi per trovare maggiore spazio con Cremonese e Brescia che potrebbero provare a bussare alla porta dell'Inter.