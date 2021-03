Monza, verso l'Entella si fermano Bellusci e Anastasio. Rientro in gruppo per Barillà

Due assenze e un recupero per il Monza nell’allenamento odierno in vista della prossima sfida contro la Virtus Entella di venerdì. Assenti alla seduta Giuseppe Bellusci per una lombalgia e Armando Anastasio per un'elongazione al flessore, mentre si sono rivisti in gruppo per tutta la seduta Antonino Barillà, e per una parte Mario Balotelli e Andrea Barberis.