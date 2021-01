Nikolov si presenta: "Ho preferito Lecce a Brescia. Pandev mi ha consigliato di accettare"

Giornata di presentazione alla stampa e alla città di Lecce di Boban Nikolov, centrocampista macedone prelevato dal club salentino dal MOL Fehervar (fonte TuttoCalcioPuglia): "Sono stato vicino ad andare al Brescia, ma il Lecce ha una lunga tradizione, per tanti anni è stato in A e anche in B il progetto è ambizioso. Il mio obiettivo è fare bene in questa società per riuscire a raggiungere la massima serie. È un campionato competitivo, che mi permette di mettermi in mostra. Ho iniziato a parlare con il Lecce circa un mese fa. Se ho parlato con qualche connazionale? Sì, con Goran Pandev, mi ha parlato bene della squadra e del club. Le trattative sono iniziate circa un mese fa, sono stato contattato dal direttore e sono stato felice di sapere che il Lecce era interessato a me. La mia speranza è di rimanere qui per più anni

Sulle sue caratteristiche tecniche il classe 1994 spiega: "Mi definisco un box to box player, un calciatore per fare box to box. Sono qui per aiutare il Lecce ad andare in Serie A. Penso di avere le qualità giuste per poterlo fare. Qui ci si sente in una famiglia, ci si può integrare e raggiungere tutti insieme l'obiettivo"