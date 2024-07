Ufficiale Non solo Soleri. Anche Aurelio passa dal Palermo allo Spezia: ma va in prestito

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo, che lo Spezia "comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione dal Palermo, le prestazioni sportive del difensore Giuseppe Aurelio.

Classe 2000, Aurelio cresce nelle giovanili del Sassuolo, per poi passare al Cesena, in Serie C, dove esordisce in Prima Squadra nella stagione 2020/2021. Negli anni seguenti, le esperienze all'Imolese, al Gubbio e al Pontedera aiutano il ragazzo a radicarsi stabilmente nel calcio professionistico, arrivando a totalizzare 63 presenze e 7 gol in Serie C.

Il passaggio a gennaio 2022 al Palermo segna per lui la consacrazione: in Sicilia collezionerà 9 presenze e 1 gol in metà stagione, per poi aumentare notevolmente il suo impiego nella scorsa annata, impreziosita da 27 presenze, di cui una nei play-off, condite da una rete.

Laterale sinistro, dotato di forza fisica, velocità e grande duttilità, Giuseppe Aurelio a 24 anni è pronto a vestire la maglia bianca.

Benvenuto Giuseppe!".