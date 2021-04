Nota Reggiana: "Disparità di giudizio sui rinvii per Covid. Non garantita la regolarità del torneo"

vedi letture

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Reggiana ha preso una posizione forte nei confronti delle decisioni del Giudice Sportivo di far rigiocare la gara fra Empoli e ChievoVerona in cui i toscani non si presentarono in campo poiché bloccati alla ASL per i casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra. Alla società emiliana, per un caso simile, venne invece inflitta la sconfitta a tavolino contro la Salernitana nonostante in quel momento vi fossero ben 29 positività fra i granata. Questa il comunicato del club emiliano:

"La società AC Reggiana, preso atto del Comunicato Ufficiale n.219 della Lega Nazionale Professionisti Serie B diffuso in data odierna, esprime il proprio dissenso in merito alla decisione di rigiocare la gara Empoli-Chievo e al riconoscimento della “causa di forza maggiore” che non è stata considerata per i contagiati da Covid-19 presenti nel gruppo squadra granata nel mese di Ottobre.

Premessa la totale solidarietà e vicinanza umana ai contagiati dell’Empoli e di tutte le altre squadre che si sono imbattute nel Virus, restano grande amarezza, forte sconcerto e totale stupore in merito alle differenti risoluzioni di una medesima situazione.

Si evidenzia come tale trattamento abbia dato peso differente ai contagiati del nostro club rispetto a quelli della società toscana: 29 persone colpite da Covid-19 non sono state ritenute sufficienti per il rinvio della partita.

Questa disparità di giudizio all’interno della stessa categoria non garantisce in nessun modo la regolarità del campionato in corso".