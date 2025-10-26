Padova, Bortolussi: "Bravi a reagire contro un avversario importante. Ora testa allo Spezia"

"Abbiamo affrontato un avversario molto importante, una squadra costruita per fare bene e che ci ha messo in difficoltà, ma siamo stati bravi ad avere l'atteggiamento giusto in campo". Il centravanti del Padova Mattia Bortolussi parla così nel post gara del 2-2 contro la Juve Stabia arrivato grazie a una sua doppietta.

"Personalmente mi metto sempre a disposizione della squadra. - prosegue il classe '96 come riporta Trivenetogoal.it - Tante situazioni vengono preparate, ma serve anche la lucidità e oggi l'ho avuta. Oggi penserò agli errori e alle cose belle, ma dobbiamo resettare e lavorare subito per mercoledì".

Bortolussi poi guarda alla prossima gara contro lo Spezia nel turno infrasettimanale: "Oggi siamo stati meno lucidi e pronti in alcune situazioni, ma siamo stati bravi a reagire con la giusta aggressività dopo il 2-1. Giochiamo spesso e non c'è tempo per godersi la doppietta, da domani cominceremo a lavorare subito per la sfida di mercoledì. - conclude Bortolussi - Ringrazio il mister e i compagni perché mi mettono sempre nelle condizioni migliori per esprimermi al meglio”.