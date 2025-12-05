Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Padova, Bortolussi: "Sono arrivato tardi in B, mi godo il momento. Il Papu ci darà una mano"


© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:19Serie B
Daniel Uccellieri

Mattia Bortolussi, esterno offensivo del Padova, è stato intervistato da TuttoB.com

Bortolussi, al suo primo anno tra i cadetti non ha risentito affatto del salto di categoria: che impressioni ha ricavato dal nuovo campionato, rapportato alla C?
“Sicuramente la B è più equilibrata della C, annoverando tutte compagini di altissimo livello. Ogni settimana puoi vincere o perdere con chiunque. Inoltre il ritmo è più alto e la qualità nettamente superiore”.

Rimpianti per essere arrivato tardi nel calcio che conta?
“No, perché non mi piace rimuginare sul passato né pensare al futuro. Cerco solo di godermi il momento e di migliorare sempre. Sono contento che la Serie B sia arrivata con il Padova, dopo la vittoria del campionato”.

Diciassette punti sono un bottino soddisfacente?
“Sono punti importanti, conquistati da una squadra neopromossa il cui gruppo, quantomeno in larga parte, sta lavorando insieme da due anni. Credo che siamo sulla strada giusta per toglierci delle soddisfazioni e raggiungere prima possibile i nostri obiettivi. Certo, è prematuro dirlo perché sono pochissime le gare disputate ma siamo soddisfatti del nostro cammino. Fermo restando che in alcune partite avremmo potuto fare meglio. Questo però non è un campionato semplice, soprattutto per una matricola. Comunque ce la stiamo mettendo tutta, come ci chiede il mister, e penso che in campo si veda”.

In casa il Padova non vince dal 21 settembr: come si spiegano le difficoltà incontrate all’’Euganeo’?
“Penso sia solamente un dato statistico, non mi pare che facciamo fatica in casa rispetto alle gare in trasferta. Quindi non credo che ci sia una base su cui ragionare, perché abbiamo fatto buonissime prestazioni in casa così come lontano dalle mura amiche. Vero è che fuori abbiamo raccolto di più ma, ripeto, non ritengo ci siano motivazioni concrete. Va anche detto che abbiamo incontrato formazioni che ci hanno messo in difficoltà e a volte, probabilmente, abbiamo anche raccolto meno di quanto avremmo meritato”.

Quanto può alzare l’asticella delle ambizioni biancoscudate un giocatore del calibro di Papu Gomez?
 “Ci darà una grandissima mano, come peraltro ce la sta già dando da quando ha iniziato ad allenarsi con noi. Sono sicuro che sarà un valore aggiunto nell’arco della stagione: da lui possiamo trarre grande beneficio”.

