Padova, Bortolussi dopo la doppietta: "Dobbiamo resettare e pensare a mercoledì"

Ospite delle colonne di TrivenetoGoal, Mattia Bortolussi, autore della doppietta con la quale il Padova ha pareggiato 2-2 contro la Juve Stabia, ha analizzato la prestazione di ieri all'Euganeo:

“Abbiamo avuto un avversario molto importante, costruita per far bene, ci ha messo in difficoltà ma siamo stati bravi ad avere un bell’atteggiamento in campo. Mi metto sempre a disposizione della squadra. Tante situazioni vengono preparate, ma ho avuto anche lucidità. Grazie all’assist di Fusi, ho visto il portiere andare per terra quindi ne ho approfittato. Penserò agli errori e alle cose belle, ma dobbiamo resettare e lavorare subito per mercoledì. Siamo stati meno lucidi e meno pronti in alcune situazioni ma siamo stati bravi a avere l’aggressività e reagire dopo il 2-1. Giochiamo spesso quindi c’è poco tempo per godersela, da domani cominceremo a lavorare subito per mercoledì. Io ringrazio il mister e i compagni perché mi mettono sempre nelle condizioni migliori per esprimermi al meglio”.

9ª GIORNATA

Modena-Empoli 2-1

22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli

Avellino-Spezia 0-4

63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo

Monza-Reggiana 3-1

2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)

Sampdoria-Frosinone 1-1

38' Zilli (F), 69' Coda (S)

Sudtirol-Cesena 0-1

31' Shpendi

Virtus Entella-Pescara 1-1

73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)

Carrarese-Venezia 3-2

13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)

Catanzaro-Palermo 1-0

45’+2’ Cisse

Padova-Juve Stabia 2-2

17’ rig. e 73’ Bortolussi (P), 45’+2’ Cacciamani (J), 68’ De Pieri (J)

Bari-Mantova 1-0

49’ Moncini