Padova, Bortolussi dopo la doppietta: "Dobbiamo resettare e pensare a mercoledì"
Ospite delle colonne di TrivenetoGoal, Mattia Bortolussi, autore della doppietta con la quale il Padova ha pareggiato 2-2 contro la Juve Stabia, ha analizzato la prestazione di ieri all'Euganeo:
“Abbiamo avuto un avversario molto importante, costruita per far bene, ci ha messo in difficoltà ma siamo stati bravi ad avere un bell’atteggiamento in campo. Mi metto sempre a disposizione della squadra. Tante situazioni vengono preparate, ma ho avuto anche lucidità. Grazie all’assist di Fusi, ho visto il portiere andare per terra quindi ne ho approfittato. Penserò agli errori e alle cose belle, ma dobbiamo resettare e lavorare subito per mercoledì. Siamo stati meno lucidi e meno pronti in alcune situazioni ma siamo stati bravi a avere l’aggressività e reagire dopo il 2-1. Giochiamo spesso quindi c’è poco tempo per godersela, da domani cominceremo a lavorare subito per mercoledì. Io ringrazio il mister e i compagni perché mi mettono sempre nelle condizioni migliori per esprimermi al meglio”.
9ª GIORNATA
Modena-Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino-Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza-Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria-Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Sudtirol-Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella-Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Carrarese-Venezia 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0
45’+2’ Cisse
Padova-Juve Stabia 2-2
17’ rig. e 73’ Bortolussi (P), 45’+2’ Cacciamani (J), 68’ De Pieri (J)
Bari-Mantova 1-0
49’ Moncini
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 17
Cesena 17
Palermo 16
Frosinone 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14
Venezia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Padova 12
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Empoli 10
Catanzaro 9
Bari 9
Pescara 7
Spezia 6
Sampdoria 6
Mantova 5
