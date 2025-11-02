Padova, Bortolussi: "Durissima contro il Sudtirol. Un punto che vale oro"

Con il suo gol dagli undici metri Mattia Bortolussi ha regalato ieri il pareggio contro il Sudtirol. Ospite dei microfoni di TrivenetoGoal l'attaccante del Padova, ha commentato la prestazione dell'Euganeo:

“Partita durissima, questo pareggio vale oro ed é un punto guadagnato. Sul rigore ho cercato di cambiare qualcosa ed è andata bene. Abbiamo preparato bene come tirarlo. Non sempre prepari una cosa e poi ti riesce. Seghetti? É un giocatore che spacca le partite e ci può dare una grande mano. Ho dedicato il gol alla mia famiglia. Il mercato? È appena finito, non ne parlo, non ci penso. Guardo sempre al presente, cerco di ragionare partita dopo partita. La panchina? Andreoletti ce lo ha detto due ore prima della partita. Non me l’aspettavo ma sono a disposizione”.

SERIE B, 11ª GIORNATA

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Carrarese-Frosinone 0-2

41' rig. Calò, 89' Ghedjemis

Padova-Sudtirol 1-1

43' Merkaj (S), 85' rig. Bortolussi (P)

Virtus Entella-Empoli 1-0

86’ Tiritiello

Palermo-Pescara 5-0

23’ e 59’ Pierozzi, 47’ Segre, 72’ Brunori, 84’ Diakite

Domenica 2 Novembre

Ore 15:00 - Bari-Cesena

Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia

Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia

Ore 17:15 - Monza-Spezia

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova