Padova senza ultras almeno fino al 12/04: "Resteremo fuori fino all'apertura della Curva Sud"

Il Padova potrebbe dover affrontare il rush finale del campionato, con la salvezza ancora in ballo, senza il supporto dei suoi ultras. Con un comunicato pubblicato sulla loro pagina social infatti gli Ultras Padova hanno annunciato che diserteranno lo stadio Euganeo fino a quando la Curva Sud non sarà pronta. La data cerchiata in rosso è quella del 12 aprile quando è previsto il completamento degli ultimi lavori per rendere agibile quel settore. Di seguito il comunicato:

"Come promesso nel comunicato di gennaio, a malincuore, ribadiamo che la tifoseria rimarrà fuori dallo stadio fino a quando la Curva Sud non sarà finalmente aperta e agibile al pubblico.

Disertiamo d’ora in poi un settore casalingo che ci ha ospitati per fin troppo tempo, mentre si accumulavano ritardi e promesse.

Chiediamo ancora una volta scusa al Mister e alla squadra, vittime a loro volta di questa situazione indegna, non vi faremo mancare il nostro supporto.

I tifosi del Calcio Padova, tutti, meritano rispetto.

Ci rivediamo (forse) il 12 aprile.

Ultras Padova".