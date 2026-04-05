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Palermo-Avellino 2-0, le pagelle: Bani insuperabile, gesto incomprensibile di Izzo

Palermo-Avellino 2-0, le pagelle: Bani insuperabile, gesto incomprensibile di IzzoTUTTO mercato WEB
Izzo
© foto di Matteo Gribaudi
Luca Esposito
ieri alle 21:28Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Palermo-Avellino 2-0

PALERMO

Joronen 6 – Totalmente inoperoso. Dal 57' Gomis 6 - Esordio senza problemi.

Bani 7 – Ancora una prova autorevole da parte di uno dei migliori difensori centrali della categoria. Di testa le prende tutte lui. Dall’85’ Magnani sv.

Peda 6 – L’Avellino attacca poco e deve limitarsi all’ordinaria amministrazione.

Ceccaroni 6 – La sua esperienza per abbassare il muro e non concedere un solo tiro in porta agli ospiti.

Augello 5,5 – Inizia la partita con due errori in impostazione che potevano costare caro. Non è da lui. Forse spinge meno di quanto potrebbe, soprattutto quando gli ospiti restano in 10.

Pierozzi 6 – Ingaggia un duello molto duro con Izzo ed è il più giovane a far cadere nel tranello il più esperto che viene espulso per un fallo del tutto inutile. Dal 45’ Gyasi 5,5 – Stesso discorso fatto per Augello. Si limita al compitino e si vede pochissimo negli ultimi 20 metri.

Segre 6 – Esce con la maglia zuppa di sudore e questo fa capire quanto abbia corso applicandosi in entrambe le fasi. Tocca però pochi palloni, facendosi preferire in interdizione. Dal 73' Giovane sv

Ranocchia 6,5 – Grossomodo potremmo fare lo stesso commento per tutti i calciatori rosanero: per la qualità e per il tipo di gara hanno giocato sotto ritmo senza mai ingranare la quinta. Anche lui ha inciso pochino, almeno fino al minuto numero 82: scambio con Pojhanpalo e pallone all’angolino per il 2-0 che fa calare il sipario.

Le Douaron 6,5 – Si accende in occasione del gol partita, quando strappa il pallone a Besaggio e verticalizza bene per Palumbo che fa 1-0. Un altro paio di belle giocate prima di un calo nella ripresa.

Palumbo 7 – In una serata tutt’altro che spettacolare e divertente ha il merito di metterci un pizzico di imprevedibilità e qualità. Segna un gol pesantissimo, esce tra gli applausi. Dal 73' Vasic sv.

Pojhanpalo 5,5 – Simic vince tutti i duelli aerei, a tratti sembra veramente fuori dalla partita ed è strano per un calciatore del suo calibro. Solo l’assist per Ranocchia gli fa guadagnare mezzo voto in più.

Filippo Inzaghi 6,5 – Il risultato è quello che conta e la vittoria è di quelle pesanti in ottica classifica, tuttavia la squadra segna due gol con due tiri in porta. In 11 contro 10, in casa e con questo potenziale ci si può aspettare qualcosina in più. Ma resta un allenatore top per la B.

AVELLINO

Daffara 6 – Subisce due tiri, gli segnano due gol. E non ha nessuna colpa.

Simic 6 – Forse non è impeccabile nella lettura dell’azione che porta al 2-0 il Palermo, ma dargli meno della sufficienza dopo che ha contenuto benissimo Pojhanpalo sarebbe ingeneroso.

Izzo 4 – Da uno della sua esperienza non ci si aspetta un errore del genere. Prende un giallo che è quasi arancione, va muso a muso con Pierozzi e dopo pochi minuti gli rifila una tacchettata sulla caviglia meritando la seconda ammonizione. Imperdonabile.

Cancellotti 6 – Regge bene l’urto con gli esterni rosanero e disputa una prova onorevole.

Sala 6 – Stesso discorso fatto per l’altro terzino. In crescita anche fisicamente.

Palmiero 6 – Fin quando resta in campo dimostra ancora una volta di essere essenziale. Dal 30’ Le Borgne 5,5 – Si sacrifica in non possesso, non si vede mai in avanti.

Palumbo 6 – Non fa bene come il suo omonimo, anzi il gol lo trova ma gli viene giustamente annullato. Calciatore comunque interessante e ormai titolare inamovibile.

Besaggio 5 – Perde il pallone dal quale nasce la ripartenza vincente del Palermo, errore imperdonabile per un centrocampista della sua caratura. Dal 45’ Enrici 6 – Fa il suo al centro della difesa.

Sounas 5 – Non è stata una partita semplice per i calciatori di maggiore qualità, tuttavia era lecito attendersi qualcosa in più da chi è in grado di creare superiorità numerica con le sue giocate. Dall’80' Tutino sv.

Patierno 5 – Non era serata per le punte, in 11 contro 10 poi c’era davvero una montagna da scalare. Dal 45’ Russo 5,5 – Qualche ripartenza interessante, anche nel gioco aereo mostra coraggio pur non essendo il suo forte. Chiude anche lui il match con zero tiri in porta.

Biasci 5 – Copia e incolla del commento precedente. Dal 65' Insigne 5,5 - Non paga la scelta di affidarsi a gente rapida per l'assalto finale.

Davide Ballardini 5,5 - La sua squadra, contrariamente a quanto accaduto a Venezia, resta in partita anche in inferiorità numerica. Facile immaginare sia furioso per essere passato in svantaggio subendo un contropiede in casa del Palermo.

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