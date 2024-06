Ufficiale Palermo, è addio con il Ds Rinaudo. Non è stato rinnovato il suo contratto

vedi letture

È con la nota ufficiale che di seguito integralmente riportiamo, che il Palermo "comunica che non è stato rinnovato il contratto del DS Leandro Rinaudo.

A Rinaudo un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera da parte del City Football Group, del presidente Mirri e della famiglia rosanero".

Per cronaca, ricordiamo che Rinaudo, dopo gli anni da calciatore (nelle stagioni 2005-2006 e 2007-2008), era tornato in rosanero il 3 agosto 2019, nella veste di Direttore Tecnico della neonata società; l'anno successivo diviene il Responsabile del settore giovanile, mentre dal luglio 2022, in sostituzione del dimissionario Renzo Castagnini, il Direttore Sportivo del club.