Palermo, Joronen verso il rientro? Per vederlo col Cesena si deciderà in extremis
In casa Palermo tiene banco la situazione legata a Jesse Joronen, ancora in dubbio per la prossima sfida di campionato contro il Cesena. Il portiere finlandese, fermato da un fastidio fisico accusato nella gara contro l’Avellino, non è ancora certo del rientro, ma filtra un cauto ottimismo in vista del match.
Stando, infatti, al Giornale di Sicilia, saranno infatti decisivi i prossimi allenamenti per valutare le condizioni dell’estremo difensore rosanero. Lo staff tecnico non vuole correre rischi inutili e monitora quotidianamente i progressi del giocatore: solo in caso di pieno recupero Joronen tornerà tra i pali dal primo minuto, confermandosi così come il titolare designato.
Nel frattempo, le risposte arrivate da Alfred Gomis rappresentano un elemento di tranquillità per l’allenatore. Il portiere senegalese, chiamato a sostituire Joronen nelle ultime uscite, ha offerto prestazioni convincenti nonostante una lunga inattività dovuta a un precedente infortunio. Un segnale importante, che garantisce affidabilità nel caso in cui il finlandese non fosse ancora al meglio.
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