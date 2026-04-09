Palermo all'esame Frosinone: forse senza Joronen. Anche se si tenta il recupero del portiere

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il big match della 34ª giornata del campionato di Serie B, quello che domani sera, allo 'Stirpe', contrapporrà il Frosinone al Palermo: gara che sarà sicuramente uno spartiacque importante per la strada verso la Serie A diretta, e che sarà quindi seguita con estremo interesse anche da Venezia e Monza.

Al confronto, come si legge su La Repubblica-Palermo, i rosanero arrivano con i dubbi legati all'estremo difensore Jesse Joronen, uscito anzitempo dal campo in occasione del confronto di Pasqua contro l'Avellino: per lui, un risentimento muscolare, con monitoraggio continuo da parte dello staff medico del club. Il portiere, migliore in categoria secondo le medie voto di TuttoMercatoWeb.com e re di clean sheet, dovrebbe comunque partire con la squadra, per capire poi domani se potrà essere impiegato in terra ciociara.

Con lui, potrebbe anche recuperare l'attaccante Giacomo Corona, che era alle prese con un affaticamento muscolare che non gli ha consentito di prendere parte alla patita contro i prima citati irpini, mentre non ci sarà sicuramente Dennis Johnsen, vittima di un'elongazione muscolare.

Ovviamente di più se ne saprà dopo che Filippo Inzaghi - probabilmente in serata - diffonderà la lista dei convocati per un match che vale quasi una stagione, e che vede lo 0-0 dell'andata; vincere il ritorno, significherebbe scontri diretti a favore...