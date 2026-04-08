Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Palermo, Joronen para tutto: 50% di clean sheet. Nessuno fa meglio in Serie B

Palermo, Joronen para tutto: 50% di clean sheet. Nessuno fa meglio in Serie BTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Luca Bargellini
ieri alle 21:04Serie B
Luca Bargellini

Sedici partite su trentadue terminate senza subire gol. Jesse Joronen è il portiere più efficace della Serie B 2025/26.

Il finlandese del Palermo mantiene la porta inviolata nel 50% delle sue presenze, un rendimento che non ha eguali nel campionato cadetto. Alle sue spalle si piazza Leandro Chichizola del Modena con 14 clean sheet in 32 gare (43,8%), mentre al terzo posto a quota 13 si trovano Demba Thiam del Monza e Filip Stankovic del Venezia, entrambi al 39,4%.

Joronen, i numeri di un leader
In 2.847 minuti complessivi, Joronen ha subito appena 26 gol: una media di un gol ogni 110 minuti, la migliore dell'intera graduatoria insieme a Thiam. La solidità difensiva del Palermo passa in buona parte dalle mani del suo portiere, che si conferma uno degli elementi più affidabili della rosa rosanero e uno dei profili più interessanti della categoria. Non a caso, infatti, è primo nella graduatoria di rendimento secondo le pagelle stilate da TMW per quanto riguarda i portieri e quinto in quella generale.

Stankovic e il Venezia: solidità a servizio del primato
Merita uno sguardo particolare la posizione di Filip Stankovic: il serbo del Venezia, squadra retrocessa dalla Serie A e oggi in prima fila per tornarci, figura tra i migliori con 13 clean sheet in 33 presenze e un gol subito ogni 106 minuti. Un rendimento che conferma la qualità del portiere di proprietà dell'Inter, già monitorato da diversi club in chiave calciomercato.

La classifica completa, le sorprese
Tra i dati più curiosi emerge quello di Tommaso Martinelli della Sampdoria: il giovane portiere blucerchiato, con sole 11 presenze all'attivo visto il suo approdo in blucerchiato solo nel corso della finestra invernale di mercato dalla Fiorentina, registra una percentuale di clean sheet del 45,5% (la seconda più alta in assoluto dopo Joronen tra chi ha accumulato minutaggio rilevante).

Articoli correlati
Palermo, sospiro di sollievo per Joronen: nessuna lesione. Ma è ancora emergenza... Palermo, sospiro di sollievo per Joronen: nessuna lesione. Ma è ancora emergenza in avanti
Palermo, Joronen e Pohjanpalo convocati dalla Finlandia per le amichevoli di FIFA... Palermo, Joronen e Pohjanpalo convocati dalla Finlandia per le amichevoli di FIFA Series
Palermo-Mantova 2-1, le pagelle; bene Joronen e Ranocchia, Blin e Zuccon ingenui Palermo-Mantova 2-1, le pagelle; bene Joronen e Ranocchia, Blin e Zuccon ingenui
Altre notizie Serie B
Brugman: "Chiunque giochi, lo fa per la causa comune: è questo il Pescara. E ora... Brugman: "Chiunque giochi, lo fa per la causa comune: è questo il Pescara. E ora 5 finali"
Spezia, Stillitano: "La pressione di non retrocedere porta i club a giocare con gente... Spezia, Stillitano: "La pressione di non retrocedere porta i club a giocare con gente esperta"
Palermo, Joronen para tutto: 50% di clean sheet. Nessuno fa meglio in Serie B TMWPalermo, Joronen para tutto: 50% di clean sheet. Nessuno fa meglio in Serie B
Lucioni e la corsa alla Serie A: "Frosinone-Palermo è uno spartiacque fondamentale"... TMWLucioni e la corsa alla Serie A: "Frosinone-Palermo è uno spartiacque fondamentale"
Il Bari si prepara per il Monza: tabella di lavoro dedicato per De Pieri e Dickmann... Il Bari si prepara per il Monza: tabella di lavoro dedicato per De Pieri e Dickmann
Carrarese, Zuelli è sicuro: "Meritiamo ampiamente la B, ora non dobbiamo più porci... Carrarese, Zuelli è sicuro: "Meritiamo ampiamente la B, ora non dobbiamo più porci limiti"
Terapie per Henderson e Pafundi: la Sampdoria si prepara per la sfida cruciale al... Terapie per Henderson e Pafundi: la Sampdoria si prepara per la sfida cruciale al Pescara
Il Palermo a Perth con le big di A. Gardini: "Passo avanti nell'internazionalizzazione... Il Palermo a Perth con le big di A. Gardini: "Passo avanti nell'internazionalizzazione del club"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Quella di Spalletti è una proposta populista ma anche un grido d'allarme. Mettevi (s)comodi: i tragici dati italiani e due esempi virtuosi. L'Atalanta Under 23 e Gasperini
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Le verità di Gabriele Gravina: “Falsità per dare caccia ai colpevoli”. Il dossier del presidente
Immagine top news n.1 Non c'è due senza tre? L'Atletico sbanca Barcellona, più vicino a eliminarlo di nuovo
Immagine top news n.2 Atletico con un piede in semifinale, sbancata Barcellona. Cubarsì alla Bastoni, assist di Ruggeri
Immagine top news n.3 Champions, che dolore per il Liverpool: 2-0 dal PSG, Kvara in gol. Semifinale ipotecata?
Immagine top news n.4 Donnarumma: "Giorni tosti, ferito dalle voci: mai chiesti premi. È dura, ma l'Italia tornerà grande"
Immagine top news n.5 Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia?
Immagine top news n.6 La Serie A vola a Perth: ufficializzate le partite di Inter, Juventus, Milan e Palermo
Immagine top news n.7 Il ct della Bosnia Barbarez: "Italia squadra seria, non ci ha sottovalutato a Zenica"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Conte adesso apre: è pronto a cambiare e ADL a liberarlo. Ma sarà per l'Italia? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Goretzka e Kompany: serve il coraggio di osare per le italiane. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 "Il Napoli riscatterà Alisson Santos. Bravo Manna, anche per Giovane". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Juve, il sogno resta Tonali ma l'occasione può essere Goretzka. Pressing su Kolo Muani
Immagine news podcast n.4 "Perché gli illustri a scadenza sono un'opportunità per la A". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, il tecnico per il dopo-Conte secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Carnasciali: "Fiorentina, Paratici non può sbagliare il prossimo allenatore"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Milan, Champions non a rischio. Fiorentina, ce l'ho con Kean"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 8 aprile
Immagine news Serie A n.2 La Juventus spinge per Alisson, c'è il primo sì del portiere. Pronto un triennale
Immagine news Serie A n.3 Barcellona-Atletico 0-2, Alemany e il rosso a Cubarsi: "Ecco a cosa serve il VAR"
Immagine news Serie A n.4 PSG, 2 gol al Liverpool. Ma Hakimi scuote la testa: "Li abbiamo lasciati in vita..."
Immagine news Serie A n.5 Simeone, primo successo al Camp Nou: "Mica ero l'unico... Barça fortissimo, penso a Lamine"
Immagine news Serie A n.6 Atletico sbanca Camp Nou, Simeone: "Noi estremamente cinici. Barça la migliore d'Europa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Brugman: "Chiunque giochi, lo fa per la causa comune: è questo il Pescara. E ora 5 finali"
Immagine news Serie B n.2 Spezia, Stillitano: "La pressione di non retrocedere porta i club a giocare con gente esperta"
Immagine news Serie B n.3 Palermo, Joronen para tutto: 50% di clean sheet. Nessuno fa meglio in Serie B
Immagine news Serie B n.4 Lucioni e la corsa alla Serie A: "Frosinone-Palermo è uno spartiacque fondamentale"
Immagine news Serie B n.5 Il Bari si prepara per il Monza: tabella di lavoro dedicato per De Pieri e Dickmann
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zuelli è sicuro: "Meritiamo ampiamente la B, ora non dobbiamo più porci limiti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Atalanta U23, Bocchetti: "Dura in 10 per 80', buono il pari con la Cavese. Puntiamo ai playoff"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, non si fanno male Atalanta U23 e Cavese: finisce 1-1 il recupero del Girone C
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, domani amichevole col San Vito Positano. Ma senza Berra: lesione al bicipite
Immagine news Serie C n.4 Trento, Tabbiani: "Ci siamo creati una bella classifica, e tutto adesso è nelle nostre mani"
Immagine news Serie C n.5 Ternana ko contro la Juve NG, ma Fazio è chiaro: "L'obiettivo è sempre stato quello dei playoff"
Immagine news Serie C n.6 Inter U23, Vecchi: "Fare più punti possibile per centrare i playoff: sarebbero grande traguardo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Aston Villa, al Dall'Ara arriva la grande favorita del torneo
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus Genoa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Soncin: "Sentiamo la responsabilità. Vogliamo giocarci il primo posto fino all'ultimo"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Top11 della Serie A Women: tanta Juve e ci sono due prossime 'avversarie' dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Paura per Di Guglielmo in Bay FC-Washington Spirit. La terzina rassicura sulle sue condizioni
Immagine news Calcio femminile n.5 Un'altra Italia alla caccia di un Mondiale: Serbia e Danimarca sulla strada delle Azzurre
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Annika Paz: "Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Luigi Garzya, il difensore capace di "dividere" e "unire" Lecce e Bari Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…