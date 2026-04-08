TMW Palermo, Joronen para tutto: 50% di clean sheet. Nessuno fa meglio in Serie B

Sedici partite su trentadue terminate senza subire gol. Jesse Joronen è il portiere più efficace della Serie B 2025/26.

Il finlandese del Palermo mantiene la porta inviolata nel 50% delle sue presenze, un rendimento che non ha eguali nel campionato cadetto. Alle sue spalle si piazza Leandro Chichizola del Modena con 14 clean sheet in 32 gare (43,8%), mentre al terzo posto a quota 13 si trovano Demba Thiam del Monza e Filip Stankovic del Venezia, entrambi al 39,4%.

Joronen, i numeri di un leader

In 2.847 minuti complessivi, Joronen ha subito appena 26 gol: una media di un gol ogni 110 minuti, la migliore dell'intera graduatoria insieme a Thiam. La solidità difensiva del Palermo passa in buona parte dalle mani del suo portiere, che si conferma uno degli elementi più affidabili della rosa rosanero e uno dei profili più interessanti della categoria. Non a caso, infatti, è primo nella graduatoria di rendimento secondo le pagelle stilate da TMW per quanto riguarda i portieri e quinto in quella generale.

Stankovic e il Venezia: solidità a servizio del primato

Merita uno sguardo particolare la posizione di Filip Stankovic: il serbo del Venezia, squadra retrocessa dalla Serie A e oggi in prima fila per tornarci, figura tra i migliori con 13 clean sheet in 33 presenze e un gol subito ogni 106 minuti. Un rendimento che conferma la qualità del portiere di proprietà dell'Inter, già monitorato da diversi club in chiave calciomercato.

La classifica completa, le sorprese

Tra i dati più curiosi emerge quello di Tommaso Martinelli della Sampdoria: il giovane portiere blucerchiato, con sole 11 presenze all'attivo visto il suo approdo in blucerchiato solo nel corso della finestra invernale di mercato dalla Fiorentina, registra una percentuale di clean sheet del 45,5% (la seconda più alta in assoluto dopo Joronen tra chi ha accumulato minutaggio rilevante).