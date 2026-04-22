Palermo, Palumbo: "Per la A lotteremo fino alla fine. La Reggiana? Sarà una guerra"

A 270' dalla fine della stagione regolare in Serie B il Palermo ha un obiettivo: centrare una delle due posizioni che valgono la promozione diretta. Di questo ha parlato, attraverso i microfoni di RGS, il centrocampista della squadra rosanero Antonio Palumbo.

"Gli altri anni con i punti che abbiamo noi adesso saremmo stati secondo. Però quelle davanti hanno fatto un grande cammino e noi ci proveremo fino alla fine e poi vedremo che succederà. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e provare a vincerle tutte da qui alla fine e poi vediamo quello che succede. Se non dovesse bastare, ci proveremo ai playoff.

Il mio rendimento personale? Ho fatto tanti assist, è vero, ma meno gol. Non ci penso nemmeno, proverò a fare qualche gol in più visto che ancora mancano delle partite per finire il campionato.

Inzaghi? Il fatto di non mollare mai è la sua forza, è sempre sul pezzo. Ci tiene sempre al 100% e quello è fondamentale.

La Reggiana? Loro si devono salvare, poi loro hanno Bisoli che conosco perché l'ho avuto l'anno scorso. Sicuramente farà la guerra fino all'ultima giornata per provare a salvarsi".