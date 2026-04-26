Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"

Antonio Palumbo, centrocampista del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio contro la Reggiana: "È stata una partita complicata: loro si difendevano bassi e avremmo dovuto muovere il pallone con maggiore velocità, cercando più cross, ma non ci siamo riusciti".

Sul gol personale ha aggiunto: "Il terzo in campionato è una bella emozione, ma sarei stato più felice se fosse servito per portare a casa i tre punti. Ci riproveremo alla prossima, dando il massimo".

Un pensiero anche per i tifosi rosanero: "Non ci fanno mai mancare il loro sostegno, ci seguono ovunque, e per questo oggi il dispiacere è ancora maggiore".

Infine, lo sguardo alla prossima sfida: "La partita con il Catanzaro la prepareremo come tutte le altre, con grande attenzione, per regalare una gioia ai nostri tifosi in casa".