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Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"

Palermo, Palumbo: "Terzo gol in campionato? Sarebbe stato meglio vincere"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 00:04Serie B
Daniel Uccellieri

Antonio Palumbo, centrocampista del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio contro la Reggiana: "È stata una partita complicata: loro si difendevano bassi e avremmo dovuto muovere il pallone con maggiore velocità, cercando più cross, ma non ci siamo riusciti".

Sul gol personale ha aggiunto: "Il terzo in campionato è una bella emozione, ma sarei stato più felice se fosse servito per portare a casa i tre punti. Ci riproveremo alla prossima, dando il massimo".

Un pensiero anche per i tifosi rosanero: "Non ci fanno mai mancare il loro sostegno, ci seguono ovunque, e per questo oggi il dispiacere è ancora maggiore".

Infine, lo sguardo alla prossima sfida: "La partita con il Catanzaro la prepareremo come tutte le altre, con grande attenzione, per regalare una gioia ai nostri tifosi in casa".

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