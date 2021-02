Parigini: "Ero sereno perché non c'erano trattative, poi è arrivato l'Ascoli"

vedi letture

“Con Gianluca (Scamacca NdR) ho giocato al Genoa e ieri sera l’ho sentito. Ad Ascoli si è trovato molto bene, quindi ha speso bellissime parole per l’ambiente. Conosco anche un ascolano doc, Riccardo Orsolini, al quale ho rubato l’11 di maglia, al più presto lo chiamerò”. Parla così Vittorio Parigini spiegando la scelta di vestire la maglia dell’Ascoli ai microfoni del sito ufficiale del club – Tutto è successo in pochissimo tempo, sapevo che in questa finestra di mercato non c’erano trattative che mi riguardavano ed ero sereno, poi alle 14:30 mi hanno chiamato dicendo che dovevo decidere se accettare il trasferimento all’Ascoli, mi sono preso un po' di tempo e poi senza esitazioni ho accettato. Polito mi ha detto che sarebbero stati molto felici se avessi accettato la proposta, mi ha parlato di un ambiente bello, organizzato e di una squadra con giocatori e allenatore di livello. Mi ha fatto sentire importante e voluto. Alla sua telefonata ha fatto seguito quella del mister. La sua prima frase è stata voglio gente convinta e devo dire che è stato molto convincente. Amo le sfide e sono certo di poter dare il mio contributo per la salvezza dell'Ascoli”.