Parma, Brunetta verso la permanenza. Manca solo l’ok definitivo del Godoy Cruz

Il fantasista Juan Francisco Brunetta è a un passo dalla permanenza al Parma. Secondo quanto riferito da Parmalive.com le parti avrebbero infatti trovato l’accordo per continuare assieme l’avventura, grazie anche all’arrivo in panchina di Enzo Maresca, con il rinnovo del prestito del classe ‘97 e l’aggiunta del diritto d’acquisto da parte del club ducale. Per l’annuncio manca solo il via libera definitivo del Godoy Cruz, proprietario del cartellino, che però non dovrebbe tardare ad arrivare.