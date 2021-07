Parma, l'agente di Inglese non chiude all'addio: "Troppo presto per parlare di futuro"

Intervistato in esclusiva da ParmaLive.com, l'agente dell'attaccante Roberto Inglese, Samuele Sopranzi, ha parlato del possibile futuro del suo assistito, ora al lavoro per rientrare in breve tempo dopo l'infortunio che nella scorsa stagione gli ha fatto chiudere anzitempo l'annata: "Roberto è in fase di riabilitazione, sta migliorando tantissimo. Ha altri 15-20 giorni, ma per fine luglio lui sarà pronto. Non so i giorni precisi, ma posso assicurare che è in via di recupero. Futuro? Il ragazzo è del Parma e al momento è presto per parlarne. Lo faremo al momento opportuno. Dopo un anno difficile ora bisogna pensare soprattutto alla sua condizione fisica. Presto per pensare ad altro, bisogna essere onesti”.