Perugia, i primi due colpi per la Serie B potrebbero essere due ex: Brignoli e Di Carmine

Il Perugia lavora a due ritorni per affrontare il prossimo campionato di Serie B. Secondo Tuttosport il club umbro avrebbe messo nel mirino il portiere Alberto Brignoli, fresco di promozione in Serie A con l'Empoli, che ha già giocato nel 2017 con la maglia del Grifo. Sul classe '91 c'è però la concorrenza del Parma alla caccia di un erede di Sepe. Per quanto riguarda l'attacco invece l'obiettivo è Samuel Di Carmine, già in Umbria dal 2015 al 2018, e prossimo allo svincolo dall'Hellas Verona.