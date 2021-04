Pescara, Grassadonia: "In B nessuna partita è impossibile. A Monza per giocarcela"

Dopo sei partite nelle quali aveva raccolto appena un punto il Pescara ritrova il successo in casa battendo 3-1 il Pisa. Gara che il tecnico biancazzurro Gianluca Grassadonia analizza così in conferenza stampa: “I ragazzi sono stati bravissimi - riporta rete8.it - hanno interpretato la gara nel modo giusto. Sapevamo di dover vincere per forza, questa era una partita fondamentale e siamo riusciti a centrare i tre punti".

Discorso salvezza riaperto?

"Non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo continuare così. Nessuna partita è impossibile in B, contano l’atteggiamento e il lavoro settimanale, ora andiamo a Monza a giocarcela, abbiamo le qualità per fare risultato e risalire la classifica".

Soddisfatto della reazione dopo la sconfitta di Vicenza?

"Dopo Vicenza ho avuto un confronto, anche duro, con i ragazzi che hanno risposto sul campo disputando un’ottima prova. Dobbiamo continuare a incoraggiarli, ne hanno bisogno”.