Pescara, idea Manaj per l'attacco. Ma il Barcellona non è convinto del prestito

Secondo quanto riferito dal Messaggero oltre a Jens Odgaard il Pescara potrebbe acquistare un altro rinforzo in attacco. Si tratta di Rej Manay attualmente in forza al Barcellona dove milita nella formazione B (otto gare e tre reti all'attivo). Il club abruzzese starebbe lavorando per riportarlo in biancoazzurro, dove ha giocato per sei mesi nel 2016-17, e deve vedersela con la concorrenza del Crotone. Il Barcellona però non sarebbe convinto sul prestito del giocatore e preferirebbe cederlo a titolo definitivo.