Pescara, incombe lo spettro della retrocessione: i convocati per la gara con la Cremonese

La fine del Pescara sembra ormai segnata, e la gara di domani contro la Cremonese potrebbe sancire la definitiva retrocessione in Serie C: a ogni modo la gara sarà da giocare, per i verdetti ci sarà tempo domani.

Di seguito l'elenco dei convocati biancazzurri per il match:

PORTIERI: Fiorillo, Radaelli, Sorrentino

DIFENSORI: Bellanova, Guth, Longobardi, Masciangelo, Nzita, Scognamiglio, Sorensen, Volta

CENTROCAMPISTI: Basit, Busellato, D'Aloia, Machin, Omeonga, Riccardi, Tabanelli

ATTACCANTI: Capone, Ceter, Chiarella, Giannetti, Odgaard, Vokic.