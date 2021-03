Pescara, l'attacco piange. Dieci punte utilizzate e appena otto reti messe a segno

L’attacco è uno dei tasti dolenti del Pescara in questa stagione. Nonostante si siano alternati sulla panchina tre allenatori e in attacco sia stati ruotati ben dieci giocatori il bottino di reti portato in dote è alquanto magro e questo ha inciso ovviamente sulla classifica deficitaria del club abruzzese. Al momento il capocannoniere è Damir Ceter autore di quattro gol, al pari del centrocampista Maistro, in 21 presenze stagionali. Alle sue spalle Cristian Galano con tre reti in 23 presenze e l’acquisto di gennaio Jens Odgaard con un centro in undici presenze. Gli altri sette attaccanti che si sono alternati da inizio anno a oggi invece non hanno ancora segnato e in alcuni casi come quelli di Asencio, Bocic e Di Grazia – ceduti nel mercato invernale – non potranno togliere lo zero dalla casella gol fatti con il Pescara.

In totale finora sono appena otto le reti segnate dalle punte avute a disposizione da Oddo, Breda e infine Grassadonia. Troppo pochi per sperare di poter rimontare i sei punti che separano gli abruzzesi dalla zona play out che appare l’obiettivo più alla portata della squadra (il Pordenone dista ben 11 punti). E in questa pausa il tecnico Grassadonia dovrà lavorare soprattutto sul migliorare la finalizzazione dei suoi avanti e trovare il sistema di gioco giusto per esaltare le qualità, che non mancano, degli attaccanti a sua disposizione.