Pescara, non solo Sorensen per la difesa. In arrivo anche Pirola

Il Pescara si prepara a chiudere per due centrali difensivi nei prossimi giorni. Il primo è Frederik Sorensen, ex Juve e Bologna, fresco di risoluzione con il Colonia e con in mano già l'accordo con il club abruzzese. Il secondo è invece il giovane Lorenzo Pirola in procinto di lasciare il Monza dove ha trovato poco spazio. Per chiudere la trattativa manca solo l'ok dell'Inter che non dovrebbe tardare ad arrivare come riferisce Pescarasport24.it e conferma il presidente Sebastiani. Con l'arrivo dei due centrali potrebbero aprirsi le porte all'addio dell'esperto Gennaro Scognamiglio.