Pescara, oggi può arrivare la retrocessione in Serie C undici anni dopo l'ultima volta

Pomeriggio decisivo non solo in vetta alla classifica di Serie B con l’Empoli a caccia della promozione nella massima serie, ma anche in coda. Alle ore 14, infatti, il Pescara nel match dell’Adriatico contro la Reggiana tenterà il tutto per tutto per evitare la retrocessione in Serie C. Gli emiliani con un risultato positivo sarebbero ancora in corsa, Ascoli permettendo: terzultimi dopo aver battuto il Pordenone sabato scorso, gli uomini di Massimiliano Alvini puntano ancora al sorpasso sul Cosenza, quartultimo, e sperano in una frenata dei marchigiani (oggi a +5 dalla quartultima e quindi salvi senza passare dagli spareggi) per potersi giocare la vita nei play-out.