Pescara, per il ruolo di ds spunta il nome di Manari del Novara

Nome nuovo per la poltrona di ds a Pescara. Stando a quanto riportato da La Stampa il Delfino avrebbe preso in considerazione il nome di Giuseppe Manari, attuale dt del Novara. Il dirigente, si legge, è ancora sotto contratto con il club piemontese ma il suo addio non è da escludere soprattutto in caso di cambio di proprietà.