Dt Novara: "Riscatteremo Malotti, ma trattenere Lanini sarà dura: ha richieste in Serie B"

Potranno essere anche playoff, ma al netto di questo, il Novara sta iniziando a pianificare la prossima stagione, come ha confermato il Dt azzurro Giuseppe Manari dalle colonne de La Stampa - ed. Novara: "Riscatteremo Malotti, sicuro. Per Corsinelli, secondo l’agente siamo la prima scelta. Su Colombini abbiamo avviato un discorso con lo Spezia. Per Lanini è più dura. È molto richiesto in B, ma si sente un leader del Novara. Faremo di tutto. Se la prossima stagione ci saremo ancora noi e l’asticella degli obiettivi si alzerà, bisogna capire chi potrà essere pronto. Peraltro ai playoff conta in quali condizioni arrivi. Noi siamo una squadra leggera, che se la può giocare".