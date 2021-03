Pescara-SPAL, le formazioni ufficiali: Machin e Vicari vincono i rispettivi ballottaggi

Al via alle 14:00 Pescara-SPAL, sfida valida per la 27^ giornata del campionato di B: un Delfino che deve proseguire la cavalcata verso la salvezza, un mister, quello estense, che probabilmente si gioca la permanenza sulla panchina.

Sciolto il dubbio che attanagliava mister Grassadonia, dal 1' va in campo Machin, preferito a Maistro. Nessuno scossone, per il resto, nell'undici titolare, così come non ci sono grosse sorprese tra gli estensi: anche nell'undici ferrarese, la novità è nel pacchetto dei 5 di mezzo, con Vicari che ha la meglio su Dickmann.

Le formazioni ufficiali:

PESCARA (3-5-2): Fiorillo; Guth, Drudi, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Busellato, Machìn, Masciangelo; Giannetti, Odgaard.

SPAL (3-5-2): Thiam; Okoli, Vicari, Ranieri; Vicari, Mora, Missiroli, Valoti, Sala; Asencio, Di Francesco.