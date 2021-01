Pescara, trattativa per riportare in Italia il centrale Sorensen

Il Pescara avrebbe individuato in Frederik Sorensen il giusto rinforzo per la difesa. Il centrale classe ‘92 ha risolto in contratto con il Colonia e si appresta a tornare in Italia dove ha vestito le maglie di Juventus, Bologna ed Hellas Verona. Lo riferisce Sky Sport.