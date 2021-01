Pisa, Corrado: "Rimarremo almeno per due anni poi credo prolungheremo anche oltre"

Alexander Knaster è il nuovo proprietario del Pisa, ma la continuità societaria sarà garantita dalla permanenza della famiglia Corrado con la minoranza delle quote. Come riporta tuttopisa.com, il Dg nerazzurro Giovanni Corrado ha parlato di tutto ciò davanti alle telecamere di 50 Canale: “Abbiamo lavorato molto in questi mesi, non solo sulla parte sportiva e sulla quotidianità ma anche per portare avanti questa trattativa. Kanster seguiva alcuni club di Serie A ma le trattative non sono andate in porto per motivi diversi e che non sto a elencare. Quando ho saputo che poteva esserci un interessamento nei confronti del Pisa ho subito approfondito la cosa pur capendo che la B non è la A. Ma ero convinto che Pisa come città, blasone, ambiente, tifoseria e – dico anche con un pizzico di orgoglio – come società poteva essere la scelta giusta. A fine novembre c’era un accordo di massima da chiudere entro 60 giorni e come da previsioni prima di quella scadenza è arrivata la firma. In ambito sportivo continueremo a lavorare come abbiamo fatto finora. Abbiamo preso una società che aveva i ragazzini che si allenavano nei giardinetti e oggi ha una caratura internazionale. Noi rimarremo almeno per due anni poi credo prolungheremo anche oltre".

Conclude con una nota sullo stadio: "Quella è un’altra partita, un’altra situazione di prestigio che speriamo di riuscire a concludere per compiere un ulteriore step".