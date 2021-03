Pisa, Corrado: "Soddimo e Vido positivi al Covid-19. Ma questo non deve essere un alibi"

vedi letture

Dopo il pari contro la Reggina, e nella settimana che porterà il Pisa alla sfida contro il Cittadella, in casa Pisa ha parlato il Dg Giovanni Corrado, attraverso le telecamere della tv pisana 50 Canale: "Vediamo il bicchiere mezzo pieno, la Reggina con il Venezia, e forse noi, è la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno... il pari è stato un risultato giusto, maturato a fronte di una partita non esaltante, ma il turno infrasettimanale si è fatto sentire. A ogni modo abbiamo preso 5 punti in una settimana, pensiamo già al Cittadella: la voglia di portare a casa i tre punti ci sono, la voglia di raggiungere obiettivi importanti pure, quindi non si devono buttare le partite che mancano".

La squadra è però alle prese con il Covid-19, con Danilo Soddimo e Luca Vido risultati positivi: "Facciamo un lavoro che è molto più agevolato rispetto a quello di tanti altri lavoratori, chi va in fabbrica tutte le mattine non ha i nostri controlli: noi siamo monitorati, e siamo privilegiati, quindi da questo punto di vista sarebbe sbagliato farsi condizionare più del dovuto. E' chiaro che il virus condiziona poi la vita delle persone, ma non deve divenire un problema maggiore rispetto a quello di altre realtà che possono davvero andare in difficoltà, altrimenti significa che non abbiamo la maturità per affrontare questo momento. Ripeto, siamo privilegiati e dobbiamo continuare a lavorare al meglio e nel rispetto di regole e protocolli come facciamo noi. Non servono giustificazioni a niente. Anche perché abbiamo solo Soddimo e Vido risultati positivi, Loria, Meroni e Varnier hanno invece problemi fisici diversi, come Masucci e Sibilli".