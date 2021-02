Pisa, D'Angelo: "Voglio una gara di valori tecnici e tattici". I convocati per il Vicenza

Consueta conferenza stampa di vigilia in casa Pisa, con mister Luca D'Angelo che ha parlato del match di domani contro il Vicenza, valevole per la 25^ giornata del campionato di B: "Abbiamo tre partite a distanza ravvicinata, sono tutte da affrontare con grande attenzione scegliendo le migliori formazioni dal punto di vista tecnico e fisico, a partire già da domani: a parte Masucci e Sibilli, ho tutti a disposizione, la squadra sta bene ed è consapevole che inizia un nuovo cammino. Tre gare in una settimana obbligano a qualche cambio, ci sarà spazio per tutti, dal punto di vista fisico è complicatissimo per un calciatore recuperare in sole 48 ore. I tre arrivati? Beghetto ha trovato più spazio per la miglior condizione atletica, era molto allenato, Mastinu era fermo da 5 mesi e ha bisogno di trovare il ritmo partita: la sua condizione sta migliorando, sicuramente sarà protagonista in una delle tre gare. Anche Marsura era fermo da un mese e mezzo quando è arrivato, ha bisogno di rodaggio. Ma ripeto, c'è bisogno di tutti adesso".

Tornando al match di domani: "Il Vicenza è una squadra importante, esperta e fisica, con un bravo tecnico: servirà una partita di grandi valori tecnici e tattici. Cercheranno di fare la loro partita, dovremmo rispondere con le nostre armi sapendo che siamo in un buon momento a livello di condizione: si deve essere anche attenti a tutte le situazioni, il torneo è sempre più imprevedibile. L'importante è giocare al meglio questo è il segreto per fare risultato".

Andando alla classifica e alla possibile quota salvezza: "Non faccio calcoli, la cosa importante è pensare alla gara di domani, senza pensare a quella che è la situazione in questo momento".

Spazio poi all'elenco dei convocati:

PORTIERI: Gori, Loria, Perilli

DIFENSORI: Beghetto, Belli, Benedetti, Birindelli, Caracciolo, Lisi, Meroni, Pisano, Varnier

CENTROCAMPISTI: De Vitis, Gucher, Marin, Mastinu, Mazzitelli, Quaini, Siega, Soddimo

ATTACCANTI: Marconi, Marsura, Palombi, Vido.