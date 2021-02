Pisa, Mazzitelli: "Ripreso una partita che si era messa male. Potevamo fare il colpaccio"

vedi letture

Dopo il pareggio contro il Vicenza, il centrocampista del Pisa Luca Mazzitelli ha analizzato: "Stavolta è stata una rimonta e abbiamo preso una partita che si era messa male - sottolinea TuttoPisa.com -. Ci è mancato forse l’ultimo sforzo per vincerla, ma va bene così. Il doppio svantaggio non ce lo aspettavamo e ci è servito un po’ di tempo per riordinare le idee. Potevamo anche tentare il colpaccio, ma anche loro avevano una buona gamba e hanno ribattuto colpo su colpo. A seconda delle caratteristiche degli avversari il mister e lo staff scelgono come schierarmi, io mi adatto ma sono tutti ruoli importanti perchè da quella zona passano molti palloni e cerco di interpretarli al meglio. Purtroppo ad Ascoli sarò squalificato, ma sono sicuro che i miei compagni andranno laggiù a fare una battaglia per prendere i due punti che abbiamo lasciato oggi".