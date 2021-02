Pisa-Salernitana 2-2, le pagelle: Birindelli di un'altra categoria, delude Kiyine

Pisa-Salernitana 2-2

Marcatori: 10'st Mazzitelli, 27'st Marconi, 31'st Tutino, 49'st Casasola

Pisa

Gori 6 - Non può nulla sui due gol della Salernitana, anzi per poco non fa il miracolo su Tutino. Poi Casasola gli piega le mani.

Birindelli 7,5 - Una furia sulla corsia di destra, diventa imprendibile anche quando vengono raddoppiate le marcature. Costringe Belec, in collaborazione con la traversa, a compiere un autentico miracolo.

Benedetti 5,5 - Rimedia un giallo che in parte lo condiziona, spesso Tutino gli scappa via e non riesce a prendergli le misure. (Dal 1’st Varnier 5,5 - Non impeccabile in occasione della rete del pareggio).

Caracciolo 6 - Tutto sommato se la cava bene su Djuric, ci mette tanta esperienza e cattiveria agonistica.

Beghetto 5 - Commette un errore clamoroso in occasione del gol che riapre la partita.

Gucher 6 - Suo il primo squillo del match, ma alla lunga la Salernitana gli crea una sorta di gabbia attorno e non riesce ad incidere quando si attacca.

De Vitis 6 - Molto rapido, sempre imprevedibile nell’uno contro uno. Esce stremato, ma promosso. (Dal 35’st Marin 5 - Prende un giallo, esce in ritardo su Cicerelli che avvia l’azione del 2-2).

Mazzitelli 7 - Sblocca il risultato con un magnifico colpo di testa, ciliegina sulla torta di una partita giocata ad alto livello.

Palombi 5,5 - Si muove su tutto il fronte del gioco, agendo talvolta come seconda punta e altre volte come trequartista. Punge poco, pur sfiorando il raddoppio al 20’. (Dal 30’st Soddimo sv).

Vido 6,5 - Una spina nel fianco della retroguardia granata, è praticamente ovunque e si conferma elemento di spessore per la categoria. (Dal 25’st Siega 6 - Svolge bene il suo compito).

Marconi 7 - Al termine di una giornata molto chiacchierata sul piano personale ha il merito di tapparsi le orecchie e di siglare un gran gol.

Salernitana

Belec 7 - Strepitoso intervento su Birindelli, tocca la palla destinata all’incrocio deviandola sulla traversa. Bravo anche su Vido poco dopo.

Bogdan 5 - Nel primo tempo riesce a reggere, nella ripresa gioca la peggior partita da quando indossa la maglia granata. Per spirito di sacrificio non si discute, ma che errore in marcatura su Mazzitelli…

Aya 6 - Buona prova da ex, anche quando si potrebbe alzare bandiera bianca dopo lo 0-2 riesce a tenere a galla la squadra da vero leader.

Veseli 5,5 - Non commette errori particolari, ed è già una notizia se ripensiamo alla serataccia di Empoli. Un po’ impreciso quando deve gestire la palla.

Casasola 7 - Da quando è rientrato dopo la squalifica sembra ritrovato anche sul piano fisico, impressionante quanto corra questo ragazzo. Il gol al 94’ sa tanto di svolta.

Jaroszynski 5,5 - Quando spinge si mostra un elemento valido, i suoi cross sono sempre interessanti. Ma soffre tanto contro Birindelli. (Dal 35’st Anderson sv).

Di Tacchio 6,5 - Un leone indomabile, è praticamente dappertutto e recupera una infinità di palloni. (Dal 35’st Dziczek sv).

Coulibaly 6,5 - Costante crescita psicofisica di un ragazzo che ha caratteristiche che mancavano in rosa. (Dal 20’st Cicerelli 6 - Fatica un po’ ad entrare in partita, poi ci mette lo zampino sull’azione del 2-2. Poco prima aveva sfiorato il pari con un bel tiro dalla distanza).

Kiyine 4,5 - Né carne, né pesce. Sembra sempre fuori posizione e rimedia il solito cartellino giallo. Era la prima da titolare, bocciatura senza appello. (Dal 20’st Capezzi 5 - Un retropassaggio killer poteva permettere al Pisa di chiudere il match. Ingresso negativo).

Tutino 7 - Ha una grande occasione sul finire del primo tempo, la palla va fuori di poco. Bello il tacco no-look per smarcare Gondo, peccato che Benedetti capisca tutto. La riapre con un guizzo importante, ottavo centro stagionale.

Gondo 5,5 - Si muove tantissimo e fa legna anche in mezzo al campo quando serve, ma si vede