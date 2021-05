Playoff Serie B, la finalissima di ritorno. Come arriva al match il Venezia

In virtù del quinto posto in classifica, il Venezia ha preso parte ai playoff sin dall'inizio degli stessi, affrontando in primis il ChievoVerona, ottavo in campionato: sfida secca giocata in casa per i lagunari, che hanno però terminato il match ai supplementari. Vittoria al fotofinish per gli uomini di Paolo Zanetti, che in semifinale hanno trovato il Lecce.

Preziosa, nella gara di andata, la rete di Francesco Forte, che ha fatto sì che, nell'ostico ritorno al "Via del Mare", gli arancioneroverdi potessero accontentarsi anche del pareggio: arrivato, 1-1 il sofferto finale, con i salentini che hanno persino sbagliato il rigore che avrebbe potuto scrivere una storia diversa.

Adesso il Cittadella, ultimo step. Nella gara di andata il Venezia, col gol di Francesco Di Mariano, ha trovato il successo per 1-0, e ora, forte di quello, per andare in Serie A potrà anche pareggiare o addirittura perdere, ma con una sola rete di scarto.

COME ARRIVA IL VENEZIA - "Siamo concentrati e sul pezzo, abbiamo faticato tanto per arrivare fino a questo punto facendo un’annata straordinaria per tanti motivi, indipendentemente da come andrà". Mister Zanetti suona la carica in conferenza stampa e ha pienamente ragione: percorso netto per i veneziani fino a questo momento nei playoff di categoria. Vittoria contro il Chievo al primo turno e qualificazione alla finale ottenuta contro il Lecce. Un andamento costante vista anche l'ultima sconfitta: dopo la sosta dovuta al covid il Venezia non ha più perso. Si va verso la conferma del 4-3-3 con il tridente composto da Aramu, Forte e Di Mariano.