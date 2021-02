Pordenone-Ascoli, le formazioni ufficiali: squadre a specchio, Ciurria-Musiolik per i Ramarri

L'Ascoli fa visita al Pordenone con l'obiettivo di ritrovare la vittoria, che manca dallo scorso cinque febbraio, per risalire la corrente in Serie B. I Ramarri, che si affidano a Butic e Musioli in attacco, hanno invece nel mirino la zona play-off, che dista attualmente cinque lunghezze. Di seguito le formazioni ufficiali del match, in programma tra meno di mezz'ora al Teghil.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Barison, Vogliacco, Camporese, Chrzanowski; Magnino, Misuraca, Zammarini; Ciurria; Butic, Musiolik. Allenatore: Mark Strukelj.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, D’Orazio; Caligara, Danzi, Saric; Stoian; Dionisi, Cangiano. Allenatore: Andrea Sottil.