Pordenone, Domizzi: "Spero di ottenere la gioia più grande nella mia Venezia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del derby triveneto contro il Venezia, il tecnico del Pordenone Maurizio Domizzi ha spiegato cosa si attende da queste ultime due gare della stagione: “Si tratta di giornate decisive che vanno affrontate come una sfida d'andate e ritorno. Facendo bene, anzi di più, nella prima è molto probabile passare il turno. Ma allo stesso tempo devono esserci la consapevolezza e la lucidità che lunedì ci sarà il secondo match. Dopo la sconfitta con la Salernitana, contro cui si è vista sicuramente la miglior prestazione della mia gestione, meglio anche di quelle con Virtus Entella e Frosinone, c’è tanta rabbia positiva. Ce l’ho io così come l’ho vista negli occhi dei miei ragazzi. Il sentimento che avevo dopo Reggio era diverso. La squadra fisicamente è in salute e le prestazioni l’hanno sempre confermato. - continua Domizzi parlando del rapporto che lo lega al Venezia – Come per Udine si tratta di un legame speciale, sono stato benissimo con tutto l'ambiente e, anche se non credo tanto a queste cose, spero che la gioia più grande di queste mie otto gare da allenatore possa proprio arrivare nella mia Venezia. Loro sono una squadra forte e bella, ben guidata da Zanetti a cui vanno fatti i complimenti. Guardandola giocare i calciatori sanno riconoscere le situazioni da soli e risolverle e questa è la soddisfazione più grande per un mister”.