Pordenone-Frosinone 2-0, le pagelle: Ciurria cecchino, bocciati Brighenti e Iemmello

Pordenone-Frosinone 2-0

Marcatori: 19' Ciurria, 22' Ciurria.

PORDENONE

Perisan 6 - Praticamente mai chiamato in causa. Disputa una gara da spettatore non pagante.

Berra 6,5 - Cerca di impensierire Zampano sulla destra, dove scambia spesso con Misuraca per tentare di creare occasioni da rete. Nel secondo tempo limita le incursioni del terzino sinistro avversario.

Camporese 6,5 - Sempre attento, alza il muro in area di rigore neroverde e non fa passare nemmeno uno spillo.

Barison 6,5 - Disputa una grande prova difensiva. Vince praticamente tutti i duelli aerei.

Falasco 6,5 - Bravo a non scomporsi sul lato mancino. Controlla bene le incursioni di Rohden e Salvi.

Misuraca 6,5 - Lotta per tutta la gara. È in ogni zona del campo e conquista preziosi calci di punizione. (dal 86’ Vogliacco s.v..).

Calò 6,5 - Gestisce bene il pallone, aiutando i centrali ad avviare la manovra neroverde. (dal 55’ Magnino 6 - Sostituisce al meglio il compagno, chiudendo diverse linee di passaggio agli avversari.).

Scavone 6,5 - Dà equilibrio al centrocampo, disputando una gara di grande intensità.

Zammarini 6,5 - Si fa trovare alle spalle della mediana giallazzurra e da quella posizione può così inventare per i compagni. Serve l’assist per la seconda rete realizzata da Ciurria e poco dopo pennella sempre per l’attaccante, che di testa sfiora la tripletta.

Ciurria 7 - Realizza due gol da bomber vero: il primo di rapina sgusciando tra le maglie giallazzurre, il secondo da grande opportunista. (dal 86’ Biondi s.v.).

Musiolik 6,5 - Fa valere la sua fisicità in attacco, dove fa la guerra con i difensori avversari. Serve lui di testa il pallone che poi Ciurria insacca alle spalle di Bardi, aprendo le marcature. (dal 73’ Butic 6 - Cerca sponde per i compagni e lotta con la difesa giallazzurra.).

FROSINONE

Bardi 6 - Non ha responsabilità sulle reti subite. Attento nelle uscite.

Salvi 5,5 - Cerca di sfondare sul fronte destro, ma è spesso impreciso e non riesce a servire i compagni al centro dell’area. (dal 86’ Brignola s.v..).

Brighenti 5 - Colpevole sul primo gol dei Neroverdi dove perde completamente Ciurria. Spesso leggero sugli attaccanti neroverdi.

Szyminski 5,5 - Troppo impreciso in fase di costruzione. Preferisce affidarsi alle lunghe gettate, senza però trovare i compagni del reparto offensivo.

Zampano 6 - Fa su e giù per quella fascia, ma dalle sue parti trova Berra in serata più che positiva che riesce a limitarlo.

Maiello 6 - Gioca semplice e cerca di dare ordine al centrocampo giallazzurro.

Carraro 5 - Non riesce ad essere un riferimento in mediana e in occasione della seconda rete dei padroni di casa, si fa anticipare da Zammarini che parte in percussione verso la porta difesa da Bardi. (dal 45’ Tribuzzi 6 - Prende subito l’iniziativa provando a concludere un paio di volte verso la porta difesa da Perisan.).

Kastanos 6 - Nella prima frazione è l’unico che conclude verso la porta avversaria. Poteva prendere però l’iniziativa in maniera più decisa, per sfondare centralmente.

Rohden 5,5 - Prova ad essere pericoloso per vie centrali, ma è poco lucido quando giunge al limite dell’area. Nella prima frazione ha una buona occasione per impegnare Perisan, ma non inquadra lo specchio. (dal 59’ Novakovich 6 - Dà fisicità al reparto, ma viene controllato a vista dai difensori di Domizzi.).

Ciano 5 - Svaria su tutto il fronte offensivo, ma non trova mai il pertugio per impensierire Perisan. (dal 45’ Millico 6 - Entra bene in partita, ma non riesce a cambiare le sorti del match.).

Iemmello 5 - Non si rende praticamente mai pericoloso. Non è la sua serata, ma paga sicuramente la grande prova della retroguardia neroverde. (dal 78’ Parzyszek s.v..).