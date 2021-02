Pordenone, Lovisa: "Cessione Diaw operazione irrinunciabile. Abbiamo detto molti no"

vedi letture

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha parlao del mercato appena terminato soffermandosi in particolare sulla cessione di Davide Diaw al Monza: “Abbiamo completato un mercato fatto di operazioni intelligenti e mirate che sposano appieno la filosofia societaria. Il nostro progetto resta ambizioso, vuole evolversi continuando a valorizzare e crescere giovani di qualità, ma sempre con equilibrio e autosostenibilità. In questi giorni abbiamo detto no a numerose offerte, anche molto vantaggiose economicamente, per diversi nostri giocatori, mentre la cessione di Diaw al Monza è stata un’operazione irrinunciabile per tutti i soggetti interessati. Davide è stato per noi un giocatore molto importante e un riferimento all’interno però di un contesto di squadra, gruppo e con uno staff molto preparato, componenti senza cui non si fanno punti. L’ossatura di squadra è rimasta intatta e ha dimostrato tutto il suo valore nella gara con il Lecce. - continua Lovisa come si legge sul sito del club – Abbiamo moltissima fiducia in Butic e Musiolik oltre che sul neo arrivato Morra, calciatore forte e con grande motivazione, e Ciurria che conosciamo tutti. Abbiamo fatto poi un investimento su Biondi, un ragazzo di grande prospettiva. Abbiamo colto, infine, l’opportunità di Finotto, giocatore di prima qualità e in fase di recupero dall’infortunio: crediamo che nel finale di campionato ci potrà dare una grossa mano. Ci toglieremo ancora delle belle soddisfazioni, anche grazie all’entusiasmo, passione e presenza dei miei soci. Dei compagni di viaggio straordinari”.